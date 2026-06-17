В Петербурге задержали двух предполагаемых пособников телефонных мошенников

Сотрудники киберполиции Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которых подозревают в содействии телефонным мошенникам. Оба находились в городе временно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киберполиция Петербурга раскрыла схему помощи телефонным аферистам

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Киберполиция Петербурга раскрыла схему помощи телефонным аферистам

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, фигурантами уголовных дел стали мужчины 24 и 43 лет, приехавшие из Новгородской области и Краснодарского края. Им вменяют незаконное использование оборудования для пропуска телефонного трафика и организацию передачи данных для регистрации интернет-пользователей.

По версии следствия, житель Краснодарского края с начала мая арендовал квартиры в городе на Неве и по указанию зарубежных кураторов разворачивал нелегальные узлы связи. Через это оборудование телефонные мошенники могли связываться с потенциальными жертвами. Для сокрытия деятельности мужчина регулярно менял адреса и перевозил технику. По его словам, предложение о такой работе он получил от знакомого.

Второй задержанный, приехавший из Новгородской области, получал от организаторов сим-карты различных операторов, регистрировал аккаунты в мессенджерах и передавал доступ к ним через специального бота. По его словам, за каждый созданный аккаунт он получал по 3,5 доллара и понимал, что они будут использоваться в противоправных целях.

По данным полиции, за свою деятельность оба получали вознаграждение — от 10 тысяч рублей в неделю. Средства поступали на криптокошельки. Во время обысков правоохранители изъяли восемь GSM-шлюзов, два ноутбука, роутер, мобильный телефон с перепиской с кураторами, три устройства для активации аккаунтов, 96 сим-карт и 15 банковских карт.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Матвей Николаев