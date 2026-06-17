Вестибюль «Нарвской» изменит режим работы с 18 июня из-за капремонта эскалатора

С 18 июня и до конца августа 2026 года на станции метро «Нарвская» будут действовать временные ограничения на вход в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Время ограничений может корректироваться в зависимости от пассажиропотока, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналогичные ремонты ранее прошли на «Пионерской» и «Гражданском проспекте»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аналогичные ремонты ранее прошли на «Пионерской» и «Гражданском проспекте»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Петербургском метрополитене уточнили, что ремонт продлит срок службы оборудования и сохранит комфорт и безопасность для пассажиров. Власти просят заранее планировать маршрут с учетом возможных изменений в режиме работы вестибюля. Информация о точных временных интервалах ограничений будет опубликована на официальных ресурсах метрополитена.

Кирилл Конторщиков