Владелец «Дамате» допустил рост потребления индейки до 7 кг на человека в год

Потребление индейки в России составляет 3 кг в год, но увеличить это значение до 6-7 кг вполне возможно. Об этом в интервью «Ъ» рассказал основатель «Дамате» Наум Бабаев. При этом господин Бабаев отметил, что доли курицы на мясном рынке «она вряд ли достигнет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В США индейка занимает около 10% рынка мяса. Но здесь есть искажение: в День благодарения в стране съедают 400 тыс. тонн индейки. Мы в России столько производим за весь год. Глобально рынок индейки хорошо развивается в странах с сильными локальными производителями. Например, нашлись энтузиасты в Израиле — и потребление в стране достигало 16 кг на душу»,— рассказал Наум Бабаев.

По словам предпринимателя, спрос на индейку растет, поскольку она — самая востребованная замена более дешевой курице. А если сравнить индейку с говядиной, то «она покажется уже не такой дорогой». По своей пищевой ценности это мясо можно сравнить не с курицей или минтаем, а скорее с телятиной или лососем, утверждает господин Бабаев.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Наумом Бабаевым.