Владелец «Дамате» допустил рост потребления индейки до 7 кг на человека в год
Потребление индейки в России составляет 3 кг в год, но увеличить это значение до 6-7 кг вполне возможно. Об этом в интервью «Ъ» рассказал основатель «Дамате» Наум Бабаев. При этом господин Бабаев отметил, что доли курицы на мясном рынке «она вряд ли достигнет».
Основатель «Дамате» Наум Бабаев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В США индейка занимает около 10% рынка мяса. Но здесь есть искажение: в День благодарения в стране съедают 400 тыс. тонн индейки. Мы в России столько производим за весь год. Глобально рынок индейки хорошо развивается в странах с сильными локальными производителями. Например, нашлись энтузиасты в Израиле — и потребление в стране достигало 16 кг на душу»,— рассказал Наум Бабаев.
По словам предпринимателя, спрос на индейку растет, поскольку она — самая востребованная замена более дешевой курице. А если сравнить индейку с говядиной, то «она покажется уже не такой дорогой». По своей пищевой ценности это мясо можно сравнить не с курицей или минтаем, а скорее с телятиной или лососем, утверждает господин Бабаев.
Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Наумом Бабаевым.
Потребление индейки в России стабильно растёт: за последние пять лет страна поднялась со второго на второе место в мире по её производству, увеличив выпуск почти вдвое. В 2024 году производство мяса индейки выросло на 3,8% до 438 тыс. тонн в убойном весе, а за первые шесть месяцев того же года — на 7–8%. Эксперты связывают это с увеличивающимся спросом на индейку как на замену курице и говядине, а также с ростом популярности диетических продуктов. "Дамате" является крупнейшим производителем, занимая 55,5% рынка в 2023 году, тогда как у ближайшего конкурента, "Черкизово", было 13,5%.
Спрос на мясо индейки превышает предложение, особенно в сегментах готовой продукции, кулинарии и полуфабрикатов. Потребление индейки увеличивается на 6% в год, хотя некоторые эксперты ожидают замедления темпов роста до 3–5% из-за ограниченного повышения доходов населения. Тем не менее, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов считает, что рынок индейки по-прежнему не удовлетворен, и расширение производства может стать выгодным вложением.
Однако существуют и сдерживающие факторы. На ценовую динамику индейки влияют производственные издержки, сезонность, рост стоимости инкубационных яиц, транспортных услуг и упаковочных материалов, а также высокая конкуренция за рабочую силу. Кроме того, сохраняется зависимость от импортного племенного материала и инкубационного яйца, что стало проблемой из-за вспышек птичьего гриппа в других странах. Перед новогодними праздниками цены на мясо индейки традиционно возрастают.
В Ростовской области, например, цена на мясо индейки превысила 520 руб./кг в декабре 2024 года, увеличившись на 10-13% за год. Рост объемов продаж индейки в ЮФО также связан с культурологическим аспектом — оно разрешено в питании всех религий и может использоваться вместо свинины в халяльной продукции.