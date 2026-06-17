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Владелец «Дамате» допустил рост потребления индейки до 7 кг на человека в год

Потребление индейки в России составляет 3 кг в год, но увеличить это значение до 6-7 кг вполне возможно. Об этом в интервью «Ъ» рассказал основатель «Дамате» Наум Бабаев. При этом господин Бабаев отметил, что доли курицы на мясном рынке «она вряд ли достигнет».

Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основатель «Дамате» Наум Бабаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В США индейка занимает около 10% рынка мяса. Но здесь есть искажение: в День благодарения в стране съедают 400 тыс. тонн индейки. Мы в России столько производим за весь год. Глобально рынок индейки хорошо развивается в странах с сильными локальными производителями. Например, нашлись энтузиасты в Израиле — и потребление в стране достигало 16 кг на душу»,— рассказал Наум Бабаев.

По словам предпринимателя, спрос на индейку растет, поскольку она — самая востребованная замена более дешевой курице. А если сравнить индейку с говядиной, то «она покажется уже не такой дорогой». По своей пищевой ценности это мясо можно сравнить не с курицей или минтаем, а скорее с телятиной или лососем, утверждает господин Бабаев.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Наумом Бабаевым.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Потребление индейки в России стабильно растёт: за последние пять лет страна поднялась со второго на второе место в мире по её производству, увеличив выпуск почти вдвое. В 2024 году производство мяса индейки выросло на 3,8% до 438 тыс. тонн в убойном весе, а за первые шесть месяцев того же года — на 7–8%. Эксперты связывают это с увеличивающимся спросом на индейку как на замену курице и говядине, а также с ростом популярности диетических продуктов. "Дамате" является крупнейшим производителем, занимая 55,5% рынка в 2023 году, тогда как у ближайшего конкурента, "Черкизово", было 13,5%.

Спрос на мясо индейки превышает предложение, особенно в сегментах готовой продукции, кулинарии и полуфабрикатов. Потребление индейки увеличивается на 6% в год, хотя некоторые эксперты ожидают замедления темпов роста до 3–5% из-за ограниченного повышения доходов населения. Тем не менее, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов считает, что рынок индейки по-прежнему не удовлетворен, и расширение производства может стать выгодным вложением.

Однако существуют и сдерживающие факторы. На ценовую динамику индейки влияют производственные издержки, сезонность, рост стоимости инкубационных яиц, транспортных услуг и упаковочных материалов, а также высокая конкуренция за рабочую силу. Кроме того, сохраняется зависимость от импортного племенного материала и инкубационного яйца, что стало проблемой из-за вспышек птичьего гриппа в других странах. Перед новогодними праздниками цены на мясо индейки традиционно возрастают.

В Ростовской области, например, цена на мясо индейки превысила 520 руб./кг в декабре 2024 года, увеличившись на 10-13% за год. Рост объемов продаж индейки в ЮФО также связан с культурологическим аспектом — оно разрешено в питании всех религий и может использоваться вместо свинины в халяльной продукции.

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