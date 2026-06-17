Летние дни в новой коллекции Rushev

Российский бренд Rushev выпустил лимитированную коллекцию украшений Dopamine Dose, в которую вошли моносерьги, браслеты и чокеры. Дизайнер вдохновлялся летними мотивами — ягодами, ракушками и солнечными бликами. Основу коллекции составили украшения из серебра и золота, дополненные яркими деталями в оттенках желтого, бирюзового и зеленого. В каждый заказ марка вкладывает открытку с репродукцией картины «Песнь воды» художницы Алины Виноградовой — бренд специально выбрал ее работу, чтобы дополнить настроение коллекции. Купить украшения можно до 31 июля в бутике на Мясницкой или на сайте бренда, количество ограничено.

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