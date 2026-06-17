Цена на апельсиновый сок на бирже упала до минимума с декабря
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снизились на 4,5%. Показатель опустился до минимума с декабря 2025 года, следует из данных на бирже ICE.
По данным на 14:05 мск, июльский фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока подешевел на 4,56%, его цена опустилась до $1,48 за фунт. С начала месяца стоимость фьючерса на сок снизилась более чем на 7%, с начала года — более чем на 26%.
Цены на замороженный концентрат апельсинового сока зависят не только от спроса и предложения, но и от погоды, урожая и регулярности поставок. С 10 июня торги его фьючерсами начались на Мосбирже. Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают его физической поставки, но позволят трейдерам использовать движения цен в торговых стратегиях.
Падение биржевых цен на апельсиновый сок происходит на фоне увеличения предложения. К примеру, в январе 2024 года Контрольно-счетная палата Челябинской области отмечала, что стоимость апельсинов снижается на протяжении трех месяцев, что связано с «высоким сезоном, под который контрактуются большие поставки». Аналитики также указывают, что укрепление рубля и увеличение урожая апельсинов в странах Ближнего Востока и Северной Африки способствуют снижению розничных цен. Основными поставщиками апельсинов на российский рынок выступают Египет, Марокко, Турция и ЮАР.
Однако в более долгосрочной перспективе рынок апельсинового сока сталкивался с проблемами. Ранее, в 2023 году, директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клаус Хайт Лингер предупреждал о возможном дефиците концентрата апельсинового сока и росте цен из-за низкого урожая в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком. Схожие проблемы отмечались в США из-за ураганов и болезней цитрусовых растений. Эти факторы приводили к росту цен на замороженный концентрат апельсинового сока, например, в августе 2023 года цены на бирже ICE Futures превышали $4,5 за фунт впервые с июля того года, а год к году стоимость концентрата выросла почти на треть.