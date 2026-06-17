Цена на апельсиновый сок на бирже упала до минимума с декабря

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире снизились на 4,5%. Показатель опустился до минимума с декабря 2025 года, следует из данных на бирже ICE.

По данным на 14:05 мск, июльский фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока подешевел на 4,56%, его цена опустилась до $1,48 за фунт. С начала месяца стоимость фьючерса на сок снизилась более чем на 7%, с начала года — более чем на 26%.

Цены на замороженный концентрат апельсинового сока зависят не только от спроса и предложения, но и от погоды, урожая и регулярности поставок. С 10 июня торги его фьючерсами начались на Мосбирже. Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают его физической поставки, но позволят трейдерам использовать движения цен в торговых стратегиях.