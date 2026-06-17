«Россети Тюмень» направили 2,4 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Ханты-Мансийска

«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которая участвует в электроснабжении 19,5 тысячи жителей Ханты-Мансийска и одноименного муниципального района. Стоимость технических мероприятий составила почти 2,4 млн рублей.

На участке ЛЭП протяженностью два километра специалисты заменили 480 полимерных изоляторов на стеклянные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства отличается высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.

Поскольку ЛЭП проходит по пойменной местности реки Оби, а также пересекает небольшие протоки шириной до десяти метров, персонал и материалы доставляли к месту ремонта по бездорожью с помощью двухзвенного вездехода-амфибии на шинах сверхнизкого давления.

Капитальный ремонт ЛЭП выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», цель которой – подготовка энергокомплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Реализованные меры повысили надежность электроснабжения трех населенных пунктов и ряда социально значимых объектов, среди которых 11 школ, шесть учреждений здравоохранения и 18 котельных.

АО «Россети Тюмень»