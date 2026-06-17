В честь первой ракетки мира Синнера назвали астероид между Марсом и Юпитером

Астероид, расположенный в главном поясе между Марсом и Юпитером, получил наименование (120097) Janniksinner. Он назван в честь итальянца Янника Синнера, возглавляющего рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 2003 году это небесное тело обнаружила группа итальянских астрономов из обсерватории Кампо-Императоре. Назвать астероид в честь Янника Синнера предложили его первооткрыватели — Фабрицио Бернарди и Мауре Томбелли. Отмечается, что рабочая группа по номенклатуре малых тел Международного астрономического союза утвердила присвоение имени объекту и внесла его в официальный бюллетень.

«Мы хотели посвятить этот астероид Яннику Синнеру не только за его выдающиеся спортивные достижения, которые выводят Италию на вершину мирового тенниса, но и за ценности, которые он воплощает как на корте, так и за его пределами: стойкость, честную игру и абсолютную преданность своему делу»,— приводит слова ученых агентство ANSA.

Яннику Синнеру 24 года. На его счету 29 титулов ATP, в том числе четыре победы на турнирах Большого шлема. В составе сборной Италии теннисист дважды становился обладателем Кубка Дэвиса.

Таисия Орлова