Сына экс-президента Бразилии приговорили к четырем годам тюремного заключения
Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына отбывающего срок бывшего президента Жаира Болсонару, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения, сообщает AP.
Эдуарду Болсонару
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
41-летний Эдуарду Болсонару, который ранее был депутатом в Конгрессе страны, признан виновным в лоббировании интересов своего отца в США во время судебного процесса о попытке госпереворота в прошлом году. Следствие установило, что Эдуарду пытался склонить американские власти к введению тарифов или санкций против Бразилии с целью давления на судебную систему.
Бывший конгрессмен Эдуарду Болсонару незадолго до приговора отцу переехал в США и проживает в Техасе. Он назвал приговор «безосновательным и бессмысленным». В соцсетях он заявил, что судьи пытаются помешать его политической карьере и лишить его права баллотироваться на выборах. Он также подчеркнул, что не был официально уведомлен о процессе и узнал о деле только из СМИ, что, по его мнению, является нарушением процедуры.
Жаир Болсонару, бывший президентом с января 2019 года по декабрь 2022 года, был приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота после поражения на выборах.
Случаи, когда наряду с политическими деятелями уголовному преследованию подвергаются их родственники, не являются чем-то исключительным. Например, сын бывшего губернатора Самарской области Николай Меркушин был приговорен к семи годам колонии за мошенничество, дачу взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Также сын экс-главы Алнашского района Удмуртии осужден за попытку мошенничества. В США подобное происходит с сыном президента Джо Байдена, Хантером Байденом, которому предъявлены обвинения в незаконной покупке оружия и неуплате налогов, что республиканцы стремятся использовать в политической борьбе против его отца.
Судебные процессы над сыновьями чиновников привлекают общественное внимание. Так, на фоне дела Хантера Байдена отмечалось, что республиканцы, несмотря на их обычную практику использования подобных скандалов, ожидали удобного момента для атаки, а общественность возмутилась возможным мягким наказанием. В других случаях, как, например, с сыном обвиняемого в покушении на Трампа Ораном Раутом, арестованным за хранение детской порнографии, или с сыном экс-судьи московского арбитража Николаем Кондратом, приговоренным к 20 годам колонии за организацию убийства, эти дела также сопровождаются широким освещением в СМИ и вызывают резонанс.