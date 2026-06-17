Сына экс-президента Бразилии приговорили к четырем годам тюремного заключения

Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына отбывающего срок бывшего президента Жаира Болсонару, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуарду Болсонару

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Эдуарду Болсонару

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

41-летний Эдуарду Болсонару, который ранее был депутатом в Конгрессе страны, признан виновным в лоббировании интересов своего отца в США во время судебного процесса о попытке госпереворота в прошлом году. Следствие установило, что Эдуарду пытался склонить американские власти к введению тарифов или санкций против Бразилии с целью давления на судебную систему.

Бывший конгрессмен Эдуарду Болсонару незадолго до приговора отцу переехал в США и проживает в Техасе. Он назвал приговор «безосновательным и бессмысленным». В соцсетях он заявил, что судьи пытаются помешать его политической карьере и лишить его права баллотироваться на выборах. Он также подчеркнул, что не был официально уведомлен о процессе и узнал о деле только из СМИ, что, по его мнению, является нарушением процедуры.

Жаир Болсонару, бывший президентом с января 2019 года по декабрь 2022 года, был приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота после поражения на выборах.

Екатерина Наумова