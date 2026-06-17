«Дон-Строй» отремонтирует институт сахарной свеклы под Воронежем за 427 млн

Обладателем контракта на капремонт селекционного (административного) корпуса Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы (ВНИИСС) в Рамонском районе Воронежской области стало павловское ООО «Дон-Строй» Владимира Калинина. Стоимость соглашения составляет 427 млн руб. при максимальной цене контракта 443,4 млн руб. Информация опубликована в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Дон-Строй» зарегистрировали в городе Павловске Воронежской области в августе 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания компанией руководит Владимир Калинин, который также является ее единственным учредителем. В 2025 году выручка фирмы почти достигла 2 млрд руб., увеличившись на 30,3% по сравнению с 2024-м. Чистая прибыль выросла вдвое — с 19,7 млн до 39,4 млн руб. За все время существования с ООО «Дон-Строй» было заключено более 360 госконтрактов на сумму около 15 млрд руб. Крупнейшие заказчики — администрация Павловского района, министерство строительства Воронежской области и администрация Боброва.

Процедура определения подрядчика была долгой и не обошлась без проблем. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в какой-то момент она была остановлена из-за жалоб московского ООО «Лидер» и ростовского ООО «Строймонтажсервис-Юг». Фирмы настаивали, что высокий установленный показатель «Общая цена исполненных участником закупки договоров» (4,4 млрд руб.) ограничивает конкуренцию.

В торгах, кроме ООО «Дон-Строй», участвовало еще пять фирм, названия которых в ЕИС не раскрываются. Участник, предложивший выполнить работы за 416,8 млн руб., впоследствии уклонился от заключения контракта. В документах по торгам говорится, что «вместо независимой гарантии участник закупки предоставил письмо».

Проект капремонта пятиэтажного здания подразумевает частичную перепланировку без изменения габаритов и технико-экономических показателей. В техзадании указано, что «изменение внешнего облика в рамках утепления существующей наружной ограждающей конструкции здания предполагает улучшение внешнего вида здания в плане его эстетических, функциональных и энергоэффективных критериев». Конечный срок выполнения работ — не позднее 14 декабря 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», также ВНИИСС хочет капитально отремонтировать лабораторный корпус. Начальная цена контракта по этому лоту составляла 57,7 млн руб. Победителем торгов стало липецкое ООО «Проект №1» Василия Проскурина. С фирмой заключен контракт на 53,7 млн руб. Компания была одним из восьми участников торгов.

Денис Данилов