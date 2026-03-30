Институт сахарной свеклы под Воронежем потратит на капремонт 501 млн рублей

Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы имени Малзумова (ВНИИСС) начал искать подрядчиков для капитального ремонта зданий на площадках, расположенных в Айдаровском сельском поселении Рамонского района Воронежской области. Совокупная максимальная цена контрактов на капремонт лабораторного и селекционного (административного) корпусов составляет 501,2 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

На ремонт селекционного корпуса ВНИИСС выделяет более 443 млн руб. Конечный срок выполнения работ — не позднее 14 декабря 2026 года. Проект капремонта пятиэтажного здания подразумевает частичную перепланировку без изменения габаритов и технико-экономических показателей. В техзадании указано, что «изменение внешнего облика в рамках утепления существующей наружной ограждающей конструкции здания предполагает улучшение внешнего вида здания в плане его эстетических, функциональных и энергоэффективных критериев».

Капитальный ремонт лабораторного корпуса будет стоить до 57,8 млн руб. От будущего подрядчика, среди прочего, потребуется выполнить ремонт межпанельных швов стен и провести зачистку арматуры стеновых панелей на участках оголения с последующим восстановлением защитного слоя современными ремонтными составами.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 апреля. Итоги аукционов подведут 20 апреля. Капремонт корпусов профинансируют из федерального бюджета. Конечный срок выполнения работ — не позднее 14 декабря 2026 года.

В конце января стало известно, что крупный производитель семян и средств защиты растений АО «Щелково агрохим» пошло на мировое соглашение с ВНИИСС имени Мазлумова по делу о задолженности опытно-производственного хозяйства на 224,1 млн руб.

Денис Данилов