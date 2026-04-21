Торги по ремонту института сахарной свеклы под Воронежем остановили из-за жалоб

Приостановлены торги по капитальному ремонту селекционного корпуса Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы имени Малзумова (ВНИИСС) в Рамонском районе Воронежской области. В ЕИС «Закупки» зарегистрированы две жалобы — от московского ООО «Лидер» и ростовского ООО «Строймонтажсервис-Юг» («СМС-Юг»). Начальная цена контракта на капремонт корпуса составляет более 443 млн руб.

«Лидер» настаивает, что в закупке установлено предельное максимальное значение детализирующего показателя «Общая цена исполненных участником закупки договоров» (4,43 млрд руб.) несоразмерное максимальной цене контракта. Десятикратное превышение, по мнению компании, создает «необоснованный отсекающий барьер». Кроме того, фирма обратила внимание, что в проекте контракта не определен срок выплаты аванса при его установлении в размере 30%, что «создает неопределенность существенного условия контракта». Также «Лидер» указал, что установленные техзаданием гарантийные сроки на инженерные системы и отделочные работы не соответствуют обязательным типовым условиям.

«СМС-Юг» в свою очередь присоединился к претензиям в адрес высокого ценового показателя исполненных договоров и посчитал, что такой подход «приводит к ограничению конкуренции, поскольку лишает возможности участников закупки, не имеющих избыточного опыта, конкурировать с участником, имеющим такой избыточный опыт».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», конечный срок выполнения работ в селекционном (административном) корпусе ВНИИСС — не позднее 14 декабря 2026 года. Проект капремонта пятиэтажного здания подразумевает частичную перепланировку без изменения габаритов и технико-экономических показателей. В техзадании указано, что «изменение внешнего облика в рамках утепления существующей наружной ограждающей конструкции здания предполагает улучшение внешнего вида здания в плане его эстетических, функциональных и энергоэффективных критериев».

Совокупная максимальная цена контрактов на капремонт лабораторного и селекционного корпусов учреждения составляет 501,2 млн руб. В торгах по ремонту лабораторного корпуса есть победитель, предложивший выполнить работы за 53,7 млн руб. Однако подписанный контракт в ЕИС «Закупки» пока не опубликован.

Денис Данилов