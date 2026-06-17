Шойгу обвинил ООН в невыполнении обязательств по зерновой сделке
Организация Объединенных Наций (ООН) — единственная сторона, не выполнившая обязательства по зерновой инициативе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, участвовавшая в сделке Турция «старалась сделать все для того, чтобы не допустить увеличения голодающих в мире», и Россия стремилась к тому же.
Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Шойгу обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава российского Совбеза положительно оценил участие Турции в создании механизма черноморского соглашения. «И Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный, третий, участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН»,— сказал Сергей Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
В 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН заключили зерновую сделку. Она предполагала безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. В апреле 2025-го на российско-американских переговорах в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления инициативы. Россия назвала условиями снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.
Зерновая сделка является международным соглашением, заключенным в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она изначально предполагала не только безопасный вывоз украинского зерна, но и снятие ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Российская сторона неоднократно заявляла о невыполнении «российской части» сделки, указывая на проблемы с переподключением Россельхозбанка к системе SWIFT, поставками запчастей для сельхозтехники, реанимированием аммиакопровода Тольятти—Одесса, а также транспортной логистикой, страхованием и разморозкой активов. Эти требования были ключевыми для продления соглашения и звучали со стороны России постоянно.
ООН со своей стороны предпринимала усилия для решения этих вопросов. Например, сообщалось о поиске вариантов для Россельхозбанка проводить платежи и о предложениях по разморозке активов российских компаний. Однако, по заявлениям российской стороны, эти усилия не приносили "конкретных результатов", а представляли собой лишь "обещания и заверения". На фоне этих разногласий Россия в июле 2023 года приостановила свое участие в сделке, заявляя о бессмысленности ее продолжения без выполнения собственных условий. Турция и ООН продолжали попытки реанимировать сделку, предлагая новые схемы и "дорожные карты".