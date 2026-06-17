Шойгу обвинил ООН в невыполнении обязательств по зерновой сделке

Организация Объединенных Наций (ООН) — единственная сторона, не выполнившая обязательства по зерновой инициативе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, участвовавшая в сделке Турция «старалась сделать все для того, чтобы не допустить увеличения голодающих в мире», и Россия стремилась к тому же.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Шойгу обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава российского Совбеза положительно оценил участие Турции в создании механизма черноморского соглашения. «И Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный, третий, участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН»,— сказал Сергей Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

В 2022 году Россия и Украина при участии Турции и ООН заключили зерновую сделку. Она предполагала безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Спустя год Россия приостановила участие в соглашении. В апреле 2025-го на российско-американских переговорах в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления инициативы. Россия назвала условиями снятие санкций с Россельхозбанка и запрет на удары по судам в Черном море.