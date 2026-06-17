Пострадавшая при жесткой посадке самолета под Волгоградом находится в реанимации

Пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета у хутора Алешкин в Волгоградской области девочка находится в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

«Девочка проходит лечение в условиях реанимации 7-й больницы, ее состояние тяжелое»,— отметили в комитете.

Авария произошла еще 13 июня. Южная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным СКР, пилот взял 12-летнюю девочку на борт легкомоторного самолета по просьбе ее отца. Воздушное судно использовалось для обработки сельскохозяйственных полей. При жесткой посадке оба получили травмы и были госпитализированы. Пилота прооперировали.