Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

В районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram.

В результате происшествия пострадал один человек. На месте инцидента прокуратура организовала проверку, цель которой — установить соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Представители ведомства уточнили, что расследование будет посвящено выяснению всех обстоятельств ЧП и проверке исполнения правил безопасности движения и эксплуатации воздушных судов.