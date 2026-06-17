В Петербурге разрешили иногородним самозанятым работать в такси

Парламент в первом чтении одобрил допуск самозанятых из других регионов к перевозкам при условии уплаты налога в городской бюджет. В Смольном рассчитывают, что это увеличит предложение такси, снизит цены и повысит качество услуг, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Смольном рассчитывают, что это увеличит предложение такси

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Смольном рассчитывают, что это увеличит предложение такси

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Разрешения смогут получить физлица на спецрежиме, не являющиеся ИП»,— уточнил представитель губернатора Константин Сухенко.

Законопроект также пополнит бюджет за счет налогов. Ранее в городе уже регулировали рынок такси, вводя требования к экологичности и внешнему виду водителей. Второе чтение — на следующем заседании.

Кирилл Конторщиков