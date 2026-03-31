Глава Минтранса озвучил планы по расширению флота атомных ледоколов на Севморпути

Число российских атомных ледоколов в акватории Северного морского пути (СМП) к 2035 году должно вырасти до 18 судов. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, сейчас на этапе строительства находятся три атомных ледокола: «Чукотку» введут в эксплуатацию в этом году, «Ленинград» — в 2028-м, а «Сталинград» — в 2030-м.

«К 2030 году число атомных ледоколов на СМП должно достичь 11, а к 2035 году — 18», — сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин в конце января заявил, что Россия усиливает работу по развитию ледокольного флота. Позже глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что в стране расширяется группировка судов такого типа, пишет РИА Новости.

В 2025 году в России сдали третий серийный атомоход «Якутия» на 60 МВт. Продолжается строительство четвертого и пятого ледоколов этого проекта («Чукотка», «Ленинград»), а работы над шестым («Сталинград») находятся на начальном этапе.