Подросток из Воронежа ответит в суде по делу о подготовке подрыва авто военного

Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела 16-летнего жителя облцентра, обвиняемого в приготовлении к теракту группой лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Материалы готовятся передать в суд. Об этом сообщили в Следкоме.

По версии следствия, в мае 2025 года подросток вступил в сговор с сотрудниками спецслужб Украины по переписке. Он согласился за денежное вознаграждение подорвать автомобиль военнослужащего.

В мае–июне 2025 года, как считают следователи, фигурант следил за местонахождением машины в Воронеже и фотографировал ее. Полученные сведения он передавал кураторам. За выполнение этих заданий подростку в общей сложности перевели не менее 29 тыс. руб. в криптовалюте.

Затем обвиняемый по указанию кураторов, как считают следователи, изъял из расположенного в Лисках тайника взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство. Однако совершить теракт он не смог, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. По ходатайству следствия фигуранта заключили под стражу.

Управление СКР по региону также расследует уголовное дело по тем же статьям и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) по факту действий неустановленных сотрудников украинских спецслужб.

В начале апреля ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области. Силовики задержали уроженца Украины 1974 года рождения с российским гражданством. По данным ведомства, мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.

Алина Морозова