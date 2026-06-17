Экс-капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва перешел в «Реал»

Португальский полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским футбольным клубом «Реал», сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

Ранее 31-летний футболист выступал за английский «Манчестер Сити». За команду он провел 460 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 77 результативных передач. В составе клуба полузащитник стал шестикратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Кроме того, португалец играл за «Бенфику» и «Монако».

В составе сборной Португалии Бернарду Силва стал двукратным победителем Лиги наций. На его счету 109 матчей и 14 мячей за команду.

Таисия Орлова