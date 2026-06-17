В Челябинске экс-депутата гордумы избили на остановке

В Металлургическом районе Челябинска совершено нападение на бывшего депутата челябинской городской думы, кандидата в депутаты Государственной думы РФ Владимира Корнева. Инцидент произошел вечером 15 июня на остановке общественного транспорта «ДК Строитель». Информацию подтвердили в городском управлении МВД.

О нападении сообщил Владимир Корнев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео из кареты скорой помощи и показав побои на лице.

В пресс-службе МВД уточнили, что не могут разглашать данные о потерпевшем, однако подтвердили: из больницы действительно поступила информация о мужчине 1985 года рождения, данные совпадают с возрастом Владимира Корнева. Сотрудники полиции уже опросили пострадавшего. Обстоятельства нападения, личности нападавших и их мотивы в настоящее время устанавливаются.

Владимир Корнев намерен баллотироваться в Госдуму по Металлургическому округу, где его конкурентами являются Алексей Денисенко и действующий депутат Владимир Бурматов.

Как сообщал «Ъ–Южный Урал», ранее на другого кандидата в депутаты Госдумы Алексея Денисенко напала стая бездомных собак.