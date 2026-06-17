Совет федерации одобрил запрет на депортацию служивших в армии России иностранцев

Совет федерации на заседании одобрил закон о запрете депортации иностранцев, служащих в российской армии или участвующих в боевых действиях в составе вооруженных сил РФ.

Согласно тексту закона, нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служат по контракту в российской армии или в воинских формированиях России. Положения закона также распространяются на иностранцев, которые во время службы по контракту участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил страны. Таких иностранцев нельзя депортировать, отказывать им в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.

Кроме того, документ предлагает не исполнять в отношении таких иностранцев решения, принятые после 24 февраля 2022 года. Они касаются депортации, сокращения срока временного пребывания, отказа в выдаче документов и их аннулирования. Поправки вносят в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан».

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