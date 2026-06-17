Врио губернатора Белгородской области впечатлил масштаб Оскольского ОЭМК

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев побывал с рабочей поездкой на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК), входящем в состав компании «Металлоинвест». В ходе визита господин Шуваев ознакомился с работой производственных цехов, а также обсудил с гендиректором «Металлоинвеста» Александром Поповым вопросы безопасности, бесперебойной работы производства и развитие социального партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Предприятие работает стабильно, адаптируется к изменениям рынка в текущих условиях. Это важно, ведь ОЭМК — градообразующее предприятие, здесь трудится несколько тысяч жителей округа. Побывал в цехах — могу сказать, что масштаб производства впечатляет»,— отметил Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2026 году на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры Белгородской области по программе социально-экономического партнерства между правительством региона и компанией направят 3,9 млрд руб. Из них 1,5 млрд составляют инвестиции «Металлоинвеста».

«Такие предприятия — основа экономики Белгородской области. Продолжим совместное сотрудничество. Со своей стороны обеспечим все условия для работы. А специалисты на местах свое дело знают», — подчеркнул Александр Шуваев.

В ходе поездки обсуждались планы по сохранению трамвайного маршрута в Старом Осколе. Вопрос его развития и модернизации будет проработан администрацией округа совместно с профильными министерствами. Планируется также дополнительное развитие автобусных маршрутов. Господин Шуваев выразил благодарность руководству ОЭМК, которое «поддержало сохранение значимого для многих жителей трамвая».

Врио губернатора также провел встречу с работниками комбината, на которой обсудил с ними социальные вопросы — ипотеку для многодетных семей, работу спортивных секций, школ, детских садов и другие.

В начале прошлой недели Александр Шуваев посетил завод «ОМК Энергомаш», выпускающий продукцию для промышленных предприятий и энергетического комплекса. Одним из вопросов, обсужденных на встрече с коллективом и руководством предприятия, стала ситуация с бензином. Господин Шуваев подчеркнул, что проблема затрагивает не только Белгородскую область. Однако решения на уровне региона удается найти.

Денис Данилов