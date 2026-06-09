Врио белгородского губернатора провел встречу с коллективом «ОМК Энергомаш»

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил завод «ОМК Энергомаш», выпускающий продукцию для промышленных предприятий и энергетического комплекса. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале. Одним из вопросов, обсужденных на встрече с коллективом и руководством предприятия, стала ситуация с бензином. Господин Шуваев подчеркнул, что проблема затрагивает не только Белгородскую область. Однако решения на уровне региона удается найти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

На сегодняшний день общее число работников на всех производствах «ОМК Энергомаш» составляет свыше 3,6 тыс. человек. Сотрудники предприятия, среди прочего, задали врио губернатора вопросы по состоянию дорог в регионе.

«Дороги и разметка. Ремонт уже идет на нескольких участках улиц. Всего в этом году вложим в дорожную инфраструктуру города 837 млн руб., в следующем — более 2,1 млрд руб., в 2028-м — 1,7 млрд руб. По нанесению разметки на разбитых дорогах разберусь лично: логично сначала провести ямочный ремонт, а потом уже наносить разметку»,— рассказал глава региона.

Также врио губернатора написал, что получил жалобы по оповещениям о ЧП. Господин Шуваев отметил, что оповещения «идут не только в мессенджерах и по СМС, но и по телевидению и радио». Также он поручил проверить, чтобы все областные радиостанции и телеканалы регулярно и незамедлительно оповещали белгородцев в случае необходимости.

«Проблемы с водоснабжением. Много жалоб на отсутствие воды в ряде микрорайонов ИЖС Белгородского округа. Вопрос, который не решался годами, уже в работе. Идут совещания, решаются юридические нюансы. Каждый вопрос взял в работу. Дал поручения профильным ведомствам. Спасибо большому коллективу «ОМК Энергомаш» за максимально честный разговор. Уверен, что вместе мы сделаем Белгородчину лучше»,— подчеркнул Александр Шуваев.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что в конце мая Александр Шуваев побывал на Лебединском горно-обогатительном комбинате, провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил ключевые показатели предприятия. В рамках реализации программы социально-экономического партнерства между регионом и «Металлоинвестом» в 2026 году на инвестпроекты развития городской инфраструктуры, а также в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд направит компания.

Денис Данилов