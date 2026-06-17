Иран возобновил экспорт нефти после прекращения американской блокады
Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. Ранее Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов.
Как рассказала телеканалу аналитическая компания TankerTrackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, два супертанкера Национальной иранской танкерной компании, перевозя 3,8 млн баррелей сырой нефти, прошли линию военно-морской блокады США.
The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты позволят Ирану немедленно начать продажу нефти после подписания меморандума о взаимопонимании, которое должно состояться 19 июня в Швейцарии. Отмена санкций будет затрагивать все, что необходимо для осуществления продаж: ограничения планируется снять с банковского обслуживания транзакций, транспортировки сырья и страхования.
Иран на протяжении долгого времени подвергался давлению со стороны США, включая санкции, затрагивающие, в частности, его нефтяной сектор и препятствующие международным расчетам. Это приводило к нестабильному экономическому росту, технологическому отставанию и внутренним протестам, которые усиливались после возобновления санкций ООН и других мер.
Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке неоднократно сталкивались с трудностями, так как Иран добивался полной отмены санкций в обмен на отказ от производства ядерного оружия и контроль со стороны международных инспекторов, но при этом настаивал на праве на обогащение урана для мирных целей. США же требовали исключения какого-либо обогащения. Неразрешенные разногласия приводили к срывам и приостановкам переговоров.
Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа (до 20% от мирового спроса), постоянно оказывался в центре конфликта между Ираном и США. Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив или вводить "плату за безопасность" для судов, что приводило к резкому росту цен на нефть и беспокойству на мировых рынках. США, в свою очередь, угрожали военными операциями, такими как захват острова Харк, ключевого пункта для экспорта иранской нефти, чтобы предотвратить блокаду пролива. В марте 2026 года администрация США выдавала временные лицензии на покупку иранской нефти, пытаясь стабилизировать мировые цены.