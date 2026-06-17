Иран возобновил экспорт нефти после прекращения американской блокады

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иран на протяжении долгого времени подвергался давлению со стороны США, включая санкции, затрагивающие, в частности, его нефтяной сектор и препятствующие международным расчетам. Это приводило к нестабильному экономическому росту, технологическому отставанию и внутренним протестам, которые усиливались после возобновления санкций ООН и других мер.

Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке неоднократно сталкивались с трудностями, так как Иран добивался полной отмены санкций в обмен на отказ от производства ядерного оружия и контроль со стороны международных инспекторов, но при этом настаивал на праве на обогащение урана для мирных целей. США же требовали исключения какого-либо обогащения. Неразрешенные разногласия приводили к срывам и приостановкам переговоров.

Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа (до 20% от мирового спроса), постоянно оказывался в центре конфликта между Ираном и США. Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив или вводить "плату за безопасность" для судов, что приводило к резкому росту цен на нефть и беспокойству на мировых рынках. США, в свою очередь, угрожали военными операциями, такими как захват острова Харк, ключевого пункта для экспорта иранской нефти, чтобы предотвратить блокаду пролива. В марте 2026 года администрация США выдавала временные лицензии на покупку иранской нефти, пытаясь стабилизировать мировые цены.