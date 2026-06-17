При атаке БПЛА на АЗС в Курской области погиб один человек

В городе Обоянь Курской области дрон атаковал автозаправочную станцию. Пострадали два человека, один погиб на месте, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона пообещал оказать поддержку семье погибшего. Он уточнил, что у 44-летнего мужчины и 37-летней женщины были диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения.

Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. По данным Минобороны РФ, сегодня в течение ночи над территорией области сбили БПЛА, их количество ведомство не уточняло.