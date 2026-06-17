Силы ПВО за ночь сбили над Россией 157 БПЛА

В период с 20:00 мск 16 июня до 7:00 17 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 157 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

На подлете к Москве сбили 18 БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Над Тульской областью сбили 16 беспилотников. В Ростовской области уничтожен дрон в Чертковском районе, в обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.