Британская инфляция в мае составила 2,8%

По итогам мая инфляция в Великобритании осталась на уровне 2,8%, хотя эксперты ожидали ее роста до 3% в условиях роста цен на энергоносители из-за ситуации вокруг Ирана. Как отмечает в своем докладе Национальная статистическая служба Великобритании (ONS), рост цен на энергоносители был компенсирован замедлением роста цен на продукты питания.

По данным ONS, самый большой вклад в рост инфляции в мае внес транспортный сектор, учитывая подорожание цен на горючее, авиабилеты и увеличение налога на автомобили. Больше всего притормозило инфляцию снижение цен на мясо, молочную продукцию, овощи, а также на котельное топливо. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз подчеркнула, что «хотя война на Ближнем Востоке ведет к росту цен по всему миру, но у нас правильный план развития экономики и инфляция под контролем».

Между тем показатель инфляции все еще превышает целевой показатель, который установлен правительством Великобритании на уровне 2%. Поэтому ожидается, что Банк Англии на заседании 18 июня, скорее всего, не станет снижать процентную ставку. Сейчас она составляет 3,75%.

Алена Миклашевская