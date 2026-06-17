Парламент Приднестровья вновь продлил ЧС в экономике из-за ситуации с газом

Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлен до 17 июля, сообщает пресс-служба парламента республики. Власти продлевали его ежемесячно с декабря 2025 года.

«Режим ЧП в экономике позволяет не допустить гуманитарной катастрофы и сохранить социальную стабильность, пока ситуация не нормализуется»,— указано в сообщении. Необходимость меры связывают с сокращением поставок газа и давлением на предприятия со стороны Молдовы. Все это, по версии правительства, приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Такой правовой режим позволяет властям оперативно реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами без длительных законодательных процедур. Кроме того, правительство сможет распределять расходы таким образом, чтобы выплачивать пенсии, зарплаты и пособия, объяснили в пресс-службе.

Основная причина введения ЧП в экономике Приднестровья — дефицит поставок газа в страну. В связи с этим особый правовой режим в стране действовал с октября 2022 года по апрель 2023 года и с декабря 2024-го по 31 августа 2025 года. Его регулярно вводят с 18 декабря 2025 года по тем же причинам.