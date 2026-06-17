WSJ: США разрешат Ирану продавать нефть сразу после подписания меморандума

США позволят Ирану немедленно начать продажу нефти и топлива после подписания меморандума о взаимопонимании, которое должно состояться 19 июня в Швейцарии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Отмена санкций будет затрагивать все, что необходимо для осуществления продаж: ограничения планируется снять с банковского обслуживания транзакций, транспортировки сырья и страхования, говорят собеседники издания.

Один из источников газеты назвал это первоначальным ослаблением санкций. Он заявил, что разрешение на продажу сырья будет действовать в зависимости от того, выполнят ли власти Ирана требования США: откроют ли Ормузский пролив для судоходства и будут ли следовать договоренностям насчет иранской ядерной программы.

Согласно черновику меморандума, с которым ознакомилось WSJ, США также обещают Ирану смягчить и другие санкции, разморозить активы и выделить миллиарды долларов на восстановление страны — однако эти шаги будут зависеть от дальнейших переговоров между странами, указано в документе. Неназванный высокопоставленный чиновник США заявил изданию, что немедленного доступа к миллиардам долларов замороженных средств Тегеран не получит.

Многие законодатели и политические деятели в США и Израиле выступают против предоставления Ирану финансовой помощи и ослабления давления, отмечает WSJ. Эмбарго на торговлю нефтью издание называет ключевым рычагом давления США..

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».