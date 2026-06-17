РЖД заявила о стабильных поставках нефтепродуктов в регионы

РЖД обеспечивает бесперебойные поставки нефтепродуктов в регионы России, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик уделяет особое внимание нуждам аэропортов, снабжая их керосином.

«РЖД в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы»,— указано в сообщении. Как отмечается в пресс-релизе, компания в режиме реального времени ищет оптимальные решения для приема грузов.

Перевозчик принимает столько грузов, сколько позволяют нынешние технические и инфраструктурные возможности. В РЖД подчеркнули, что ведут мониторинг на всем маршруте поставок, чтобы своевременно доставлять цистерны с нефтепродуктами.

В начале июня в Крыму случился дефицит топлива. В регионе ограничили свободную продажу топлива. Позднее компания «Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Причины введения лимита не уточнялись.