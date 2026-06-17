РЖД заявила о стабильных поставках нефтепродуктов в регионы
РЖД обеспечивает бесперебойные поставки нефтепродуктов в регионы России, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик уделяет особое внимание нуждам аэропортов, снабжая их керосином.
«РЖД в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы»,— указано в сообщении. Как отмечается в пресс-релизе, компания в режиме реального времени ищет оптимальные решения для приема грузов.
Перевозчик принимает столько грузов, сколько позволяют нынешние технические и инфраструктурные возможности. В РЖД подчеркнули, что ведут мониторинг на всем маршруте поставок, чтобы своевременно доставлять цистерны с нефтепродуктами.
В начале июня в Крыму случился дефицит топлива. В регионе ограничили свободную продажу топлива. Позднее компания «Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Причины введения лимита не уточнялись.
Заявления РЖД о стабильных поставках нефтепродуктов делаются на фоне периодических проблем с обеспечением топливом в различных регионах России, включая Крым, Астраханскую, Рязанскую и Новосибирскую области, а также Дальний Восток. Эти проблемы, возникавшие в разное время с 2023 года, часто связывались с логистическими трудностями, высокой загруженностью железнодорожной инфраструктуры, дефицитом нефтеналивных цистерн и неритмичной подачей вагонов.
Ситуация усугубляется дисбалансом между возможностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и растущим спросом, а также приоритетами в перевозках. Например, в 2024 году вице-премьер Александр Новак поручал Минэнерго, Минтрансу и ФАС проработать вопросы приоритета поставок топлива по железной дороге на внутренний рынок, так как с 1 сентября 2024 года нефтепродукты утрачивают приоритет в перевозках и переходят в шестую очередь вместо третьей. Это может вызвать новые сложности с логистикой и повышением цен на топливо, что признается вынужденной, но неприятной мерой для других участников перевозочного процесса, таких как угольщики.