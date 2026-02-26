Суд не зачел прогулы

Бывший депутат законодательного собрания Приморского края Геннадий Шульга, ставший скандально известным после обращения к президенту с требованием прекратить специальную военную операцию (СВО), вернется в региональный парламент. В 2025 году его лишили мандата из-за пропуска заседаний комитета, в котором он состоял, сославшись на соответствующую норму краевого закона. Однако господин Шульга сумел доказать, что федеральное законодательство предусматривает ответственность за «прогулы» только пленарных заседаний.

Фрунзенский райсуд Владивостока 26 февраля удовлетворил административный иск Геннадия Шульги к региональному парламенту и признал незаконным досрочное прекращение его полномочий. Мандат господина Шульги должен быть восстановлен. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Приморский парламентарий приобрел широкую известность в мае 2022 года, когда подписал обращение группы депутатов к Владимиру Путину с требованием прекратить СВО. После этого его исключили из фракции КПРФ, а в августе 2024 года оштрафовали на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. На этом фоне депутат покинул Россию, но в феврале прошлого года вернулся.

Как подсчитали в заксобрании, за время отсутствия господин Шульга пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан, в котором состоял. Согласно краевому закону, «систематическое неисполнение обязанностей», в том числе неучастие депутата «более пяти раз в течение календарного года без уважительных причин в заседаниях комитета, комиссии и иных органов», членом которых он является, влечет лишение мандата. На этом основании в апреле 2025 года полномочия парламентария были досрочно прекращены.

Однако сам Геннадий Шульга трактовал норму иначе. По его мнению, федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» предусматривает прекращение полномочий депутата только в случае «отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях законодательного органа субъекта РФ в течение шести месяцев подряд».

«Про неучастие в работе комитета там ничего не сказано, а региональное законодательство должно соответствовать федеральным нормам»,— объяснял он “Ъ”, называя свое увольнение «политически мотивированным».

Господин Шульга подал два иска, в одном из которых оспаривал нормы регионального закона «О статусе депутата», а в другом — решение о своем увольнении. В ходе первого разбирательства представители парламента признали, что федеральное законодательство не содержит нормы о «прогулах» заседаний комитета, но заявили, что регион вправе самостоятельно установить «меру личной правовой ответственности депутата». В ноябре 2025 года Пятый апелляционный суд констатировал, что исчерпывающий перечень причин, описанный в федеральном законе, расширительному толкованию не подлежит, и признал спорные нормы недействительными. 18 февраля 2026-го это решение устояло в кассации.

Геннадий Шульга надеется, что успеет вернуться в парламент еще до новых выборов, которые пройдут в сентябре: «Заксобрание, скорее всего, подаст жалобу на решение Фрунзенского суда. Но после определений о незаконности краевой нормы, на основании которой были прекращены мои полномочия, исход разбирательства предопределен. Вопрос только во времени». Спикер заксобрания Антон Волошко не стал комментировать ситуацию. Начальник правового управления краевого парламента Ирина Володина не ответила на звонки “Ъ”.

Алексей Чернышев, Владивосток