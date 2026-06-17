Австрия обыграла Иорданию со счетом 3:1 на ЧМ-2026
Футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 обыграли команду Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Фото: Darren Yamashita / Reuters
В составе австрийской сборной голы забили: Романо Шмид (20') и Марко Арнаутович (90'+12'). Также был автогол иорданца Язана Аль-Араба (76'). За сборную Иордании забил Али Олван (50'). Помимо этого был отменен гол Арнаутовича (67') из-за нарушения правил.
Игра прошла в Санта-Кларе, США.
В группе J у Австрии и Аргентины по 3 очка, нет очков у Алжира и Иордании.