В Челябинске предложили расширить участок улицы Блюхера до четырех полос

Общественная палата Челябинской области предложила расширить до четырех полос участок улицы Блюхера. Предполагается, что это поможет ликвидировать пробки в районе областной клинической больницы и улучшить транспортную доступность. Развитие дорожной инфраструктуры Челябинска эксперты обсудили на круглом столе 16 июня, сообщает пресс-служба региональной ОП.

Территория у Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) стала одной из главных тем круглого стола. За последние годы возле учреждения построили новые лечебные корпуса, что увеличило нагрузку на транспортную и инженерную инфраструктуру. Однако схема подъездных путей и парковочных мест не обновлялась.

Кроме того, по словам экспертов, на участке улицы Блюхера от Воровского до Салтыкова наблюдаются постоянные пробки. Из-за этого затрудняется работа больницы и проезд машин скорой помощи. Расширение этого участка до четырех полос могло бы решить проблему, считают в общественной палате.

Участники круглого стола также обсудили строительство набережной реки Миасс от моста на Свердловском проспекте до Северо-Крымской и план реконструкции транспортного узла у Шершневской плотины: пересечение улиц Прибрежной, Гостевой, Центральной, Трактовой и Лыжных Батальонов.

Евгений Рыженьков