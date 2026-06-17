IT-директора DiHouse обвинили в помощи террористам за перевод $740 в криптовалюте

IT-директору DiHouse Юрию Беленькому предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По версии следствия, он перевел журналисту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) криптовалюту на 62 тыс. руб. Вину господин Беленький не признал, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, фигурант провел не менее семи транзакций со своего криптокошелька на счет журналиста. Общая сумма переводов превысила 740 USDT (криптовалюта, привязанная к доллару). Как уточняет защита топ-менеджера, это первое в столичном регионе уголовное дело о финансировании террористической деятельности, в котором предметами преступления являются криптовалюта и криптокошелек.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2025 года. В том же месяце суд отправил Юрия Беленького под арест. По информации СКР, фигурант осуществлял переводы в 2023–2024 годах. Аркадий Бабченко (иноагент) неоднократно собирал средства на помощь ВСУ.