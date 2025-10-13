Топ-менеджера IT-компании Юрия Беленького арестовали за донаты ВСУ

Савеловский районный суд Москвы отправил в СИЗО на 1 месяц и 28 дней топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького. Его обвиняют в содействии террористической деятельности, сообщила пресс-служба судов столицы.

По информации СКР, фигурант в 2023-2024 годах переводил деньги журналисту Аркадию Бабченко (признан в России иноагентом). Последний собирает средства на помощь ВСУ и спонсирует запрещенную в РФ террористическую организацию. Всего господин Беленький перевел через криптовалюту 60 тыс. руб.

О задержании фигуранта дела о спонсировании терроризма сообщила сегодня днем официальный представитель СКР Светлана Петренко. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с отправкой под стражу. Менеджера просили отпустить под залог или запрет определенных действий, или назначить обвиняемому домашний арест.

Никита Черненко