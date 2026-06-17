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Предприниматель из Псковской области незаконно вывез за границу 22 тонны леса

Псковская транспортная прокуратура выявила факт контрабанды лесоматериалов. В 2023 году местный предприниматель вывез за рубеж более 22 тонн древесины стоимостью свыше 330 тыс. рублей, предоставив в таможню недостоверные данные о стране происхождения и производителе товара, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Обстоятельства незаконного вывоза леса устанавливаются.

Карина Дроздецкая

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