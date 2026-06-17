Силы ПВО сбили 18 беспилотников на подлете к Москве с начала ночи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов рядом с городом. Общее число сбитых БПЛА с начала ночи у столицы достигло 18.

На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы, написал господин Собянин в Telegram. В каких районах сбивают дроны, он не уточнил.

С двух часов ночи в Москве частично ограничена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Они принимают и выпускают самолеты по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации.