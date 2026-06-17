Американские чиновники раскритиковали текст мирного соглашения с Ираном

Чиновники Белого дома, анонимно опрошенные CNN, критически высказываются о тексте готовящегося мирного соглашения с Ираном. Официальные лица охарактеризовали текст как невероятно расплывчатый и предназначенный для создания более благоприятной обстановки для предстоящих очных переговоров. Кроме того, документ, якобы не отражает критически важных неофициальных обязательств, взятых Ираном перед США.

«Не стоит придавать слишком большое значение формулировкам меморандума о взаимопонимании»,— заявил один из собеседников CNN, назвав соглашение «политическим документом». Он добавил, что сейчас гораздо важнее сам факт достижения договоренностей, которые позволят перейти к детальному обсуждению отмены санкций, ядерной программы и разморозки активов.

Как сообщил источник телеканала, ознакомившийся с текстом, в документе действительно нет конкретики по поводу обязательств Ирана в отношении запасов высокообогащенного урана. Вместо этого в соглашении в общих чертах говорится, что Иран «подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие». В тексте расплывчато сформулирован пункт о разморозке иранских активов: указывается лишь, что они будут освобождены и станут «полностью доступны» после достижения прогресса в ходе дальнейших раундов переговоров. В соглашении также оговаривается, что Иран сможет продавать свою нефть и нефтехимическую продукцию сразу после подписания меморандума о взаимопонимании.

Хотя США официально не публиковали текст соглашения, копии документа распространяются среди европейских и других официальных лиц стран, находящихся во Франции на саммите G7. По словам источников, в частном порядке некоторые чиновники администрации Дональда Трампа стремятся обнародовать текст соглашения как можно скорее, но пока предоставили Ирану время, чтобы власти страны выступили с заявлением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».

Влад Никифоров