Спрос на краткосрочную аренду у туристов в Екатеринбурге вырос на 30% за год

За год в Екатеринбурге спрос на краткосрочную аренду квартир среди туристов вырос на 30%, следует из аналитики «Авито Путешествий». Город занимает шестое место в стране по количеству бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Предложение таких объектом при этом выросло только на 9%. Количество оплаченных бронирований в I квартале 2026 года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом возросло на 29%.

В Екатеринбурге самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами УрФО — 3,5 тыс. руб. Второе место занимает Тюмень, где этот показатель равен 2,7 тыс. руб.

Среди районов Екатеринбурга наиболее вырос спрос на краткосрочную аренду в Орджоникидзевском районе (+36%). Эксперты «Авито» объясняют это увеличением числа молодежи среди туристов, а этой категории обычно интересны неочевидные места города, в том числе его индустриальное наследие. Также вырос спрос на жилье в Октябрьском районе (+35%), Верх-Исетском районе (+30%), Академическом районе (+27%).

Анна Капустина