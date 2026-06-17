Кир Стармер не смог увеличить бюджет Минобороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не смог найти дополнительные средства для финансирования британских вооруженных сил после отставки министра обороны Джона Хили. У правительства нет средств сверх ранее предусмотренных 13,5 млрд фунтов стерлингов для инвестиций в оборону страны, заявил он во время саммита G7.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters
По словам господина Стармера, новый министр обороны Дэн Джарвис сейчас изучает инвестиционный план и решает, «куда он хочет потратить эти деньги». Премьер-министр также отметил, что принял несколько «жестких» решений для укрепления вооруженных сил, сократив зарубежную помощь в прошлом году и добившись сокращения финансирования правительственных ведомств, передает его слова Politico.
Несогласие с недостаточными темпами оборонных расходов стало причиной, по которой предыдущий глава Минобороны Джон Хили ушел в отставку. Он посчитал принимаемые меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз». В письме Киру Стармеру экс-министр указал, что, согласно поступившим к нему данным, даже к 2030 году расходы на оборону достигнут лишь 2,68% ВВП. При этом Стармер ранее обязался увеличить военную статью расходов бюджета до 3% ВВП к 2029 году.
Заявление премьер-министра Кира Стармера о недостаточных средствах на оборону и отставка Джона Хили произошли на фоне ранее озвученных планов правительства по увеличению военных расходов. Так, в феврале 2025 года Кир Стармер обещал довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году, а к 2029 году — до 3% ВВП, что означало бы дополнительные вложения более чем на 20 миллиардов долларов в год. Эти «трудные и болезненные» решения должны были быть профинансированы за счет сокращения бюджета иностранной помощи. В июне 2025 года премьер-министр представил «Стратегический обзор обороны», предусматривающий масштабное перевооружение британских вооруженных сил и переход страны в режим «готовности к войне» из-за растущих угроз.
Проблема финансирования обороны не нова для Великобритании. В 2023 году бывший глава Минобороны Бен Уоллес обвинял правительство в «набегах» на оборонный бюджет и заявлял о необходимости его увеличения из-за «растущей угрозы», исходящей, в частности, от России. Он также не смог переубедить премьер-министра Риши Сунака в необходимости увеличения оборонных расходов. Более того, в августе 2024 года The Telegraph сообщала о серьезном сокращении бюджета Минобороны на модернизацию вооруженных сил, что могло привести к отставанию британской армии от других ведущих стран.