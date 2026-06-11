Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. В письме премьер-министру Киру Стармеру он сообщил о несогласии с оборонной политикой королевства, так как считает принимаемые меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Джон Хили

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Министр обороны Великобритании Джон Хили

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В письме господин Хили напомнил господину Стармеру, что на прошлой неделе тот сам подтверждал, что «по оценкам разведки, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году». Среди других угроз безопасности бывший министр назвал конфликт на Ближнем Востоке и боевые действия на Украине, а также потенциальное обострение обстановки в Арктике.

В феврале Кир Стармер заявлял о планах увеличить военную статью расходов бюджета до 3% ВВП к 209 году. Джон Хили в своем письме к премьеру утверждает, что, согласно поступившим к нему данным, даже к 2030 году расходы на оборону достигнут лишь 2,68% ВВП.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в условиях растущих угроз... После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», — написал министр.