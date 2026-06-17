Дождливую погоду в Екатеринбурге ожидают еще неделю

В Екатеринбурге дождливая погода продержится еще как минимум неделю, до среды, 24 июня. Это следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодняшний день, 17 июня, может стать самым теплым в неделе. Температура днем поднимется до +26...+28 градусов. Ожидается переменная облачность, есть возможность небольшого дождя.

«Можно ожидать, что для дождей в регионе наступит некоторый перерыв, по крайней мере, в западной части области. Перерыв этот будет недолгим, к четвергу прогнозируется выход частного циклона в район Приуралья»,— указано в публикации.

В Екатеринбурге прогнозируют солнечную погоду в пятницу, а затем каждый день вновь ожидается дождь. Температура будет держаться на уровне +22...+25 градусов.

Анна Капустина