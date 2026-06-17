Великий начал с великого

Стартовый матч сборной Аргентины на североамериканском чемпионате мира по футболу превратился в персональный триумф ее главного футболиста. Аргентинцы, победители чемпионата предыдущего, разгромили в Канзас-Сити — 3:0 — соперников по группе J алжирцев, а все три гола забил Лионель Месси, сравнявшийся в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств с немцем Мирославом Клозе и показавший, что в свои без нескольких дней 39 лет находится в потрясающем тонусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Denny Medley / Reuters Лионель Месси

Фото: Denny Medley / Reuters

Человек, ради которого многие смотрели этот матч, решил не задерживаться с ответами на вопросы по поводу своей роли в нынешней сборной Аргентины и своего статуса. Чтобы впервые отправить мяч в сетку, ему понадобилось примерно пять минут: этот гол Лионеля Месси, классно рванувшего возле правого угла вратарской, то есть на своем «профильном» участке, под скидку Лаутаро Мартинеса, отменили из-за крохотного офсайда.

Чтобы впервые отправить мяч в сетку легально, так, чтобы его засчитали,— чуть больше четверти часа.

Теперь он открылся строго по центру, а друг и одноклубник по «Интер Майами» Родриго де Пауль, отошедший неожиданно глубоко назад, конечно, открывание увидел. Дальше были простой пас вперед и непростой — хлесткий и слегка подкрученный — удар Месси с левой с двух с половиной десятков метров, который поставил перед, кажется, не угадавшим с его траекторией алжирским вратарем Люкой Зиданом, неловко вскинувшим вверх ладони и лишь коснувшимся мяча, неразрешимую задачу. И 14-й гол на шестом по счету главном турнире для главного футболиста века. В 200-й игре за сборную. И, естественно, широченная улыбка. Нет, разумеется, и на пороге 39-летия он, Лионель Месси, о чем бы там ни рассуждали придиры, в полном порядке — свеж, бодр, нацелен на ворота. И все так же, как четыре года назад, как десять, пятнадцать лет назад,— ключевая фигура аргентинской команды. Фигура, вокруг которой все вертится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Denny Medley / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Denny Medley / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Другое дело, что, если не считать этого шикарного удара Лионеля Месси, ничего особенно интересного в первом тайме не произошло. Алжирцы вроде бы прозрачно намекнули на то, что могут доставить чемпионам мира проблемы, когда вслед за Месси гола из-за почти символического вне игры лишился Фарес Шаиби. Комбинация-то, после которой он стрельнул в ближний угол, вышла на загляденье — четкая, ритмичная, развалившая аргентинскую оборону. Однако дальше намеков дело не пошло.

Играли алжирцы так, как и положено крепенькой, но без исключительных по яркости талантов сборной — вроде и надежно, а опасности для фаворита никакой.

Аргентинская команда тоже не спешила показывать себя во всей красе. Куда убедительнее, конечно, чем соперник, но не настолько, чтобы тому дрожать и паниковать. В общем, довольно размеренный, рутинный футбол, который, впрочем, после перерыва обрел новые, куда более привлекательные черты.

Обрел он их прежде всего благодаря сборной Аргентины. Она как-то резко добавила, словно решила, что экономить патроны уже лишнее: забегала, задвигалась. И замена тренером Лионелем Скалони Лаутаро Мартинеса на Хулиана Альвареса была в масть. Но все равно успех аргентинцам опять обеспечил волшебный дар их вожака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Denny Medley / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: AP / Reed Hoffmann / AP Фото: Denny Medley / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Denny Medley / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: AP / Reed Hoffmann / AP Фото: Denny Medley / Reuters

В очередной атаке Лионель Месси внезапно очутился на левой бровке, там, где его, похоже, совсем не ждали алжирцы. А через пару секунд, переведя мяч направо, Месси уже был посреди штрафной, будто заранее почувствовал, что могучий удар Алексиса Макаллистера Люка Зидан намертво взять не сможет, будет отскок и кому-то надо его караулить. И почему бы не ему? Так состоялся 15-й гол Месси на мировых первенствах. И все, кому по рангу положено фиксировать разные выдающиеся достижения, естественно, просигналили, что от бомбардирского рекорда немца Мирослава Клозе всех времен его уже отделяет всего один-единственный мяч. И вот же он созревает, потому что алжирские защитники упускают Месси, а он палит на убой! Но нет, Люка Зидан, сын легенды французского футбола Зинедина Зидана, на сей раз честь семьи не посрамил, взлетев под перекладину. Хотя, как выяснилось, он только на несколько минут отложил то, чего требовал уже весь канзасский стадион, чего требовали миллионы людей, которым не посчастливилось вечером 16 июня оказаться на его трибунах.

На алжирские тылы накатила еще одна аргентинская волна. А на гребне ее гарцевал он, вечнозеленый футбольный король.

И вновь его чудесная левая нога была безупречна — положила мяч впритирку со стойкой, так метко, что Зидану, в отличие от предыдущих эпизодов, явно не стоило себя корить. Никто бы тут не спас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Jay Biggerstaff / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Jay Biggerstaff / Reuters

Так Лионель Месси сравнялся с Мирославом Клозе. Мог бы, судя по настрою, попробовать и опередить его прямо сейчас, в матче с алжирцами. Но Скалони посчитал, что силы того, вокруг которого все у него вертится, того, для кого творить историю — профессия, после хет-трика можно и поберечь. Будут же еще матчи. Ближайший — в понедельник против австрийцев. Так что Месси под овации отправился на скамейку — смаковать такой роскошный старт, персональный и команды в целом, на чемпионате мира. На прошлом, золотом, он, как известно, был куда хуже. В Катаре в 2022 году в первом матче аргентинцы потерпели поражение от сборной Саудовской Аравии.

Фотогалерея Лучшие бомбардиры чемпионатов мира Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Лионель Месси (Аргентина), 13 голов. Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Килиан Мбаппе (Франция), 12 голов. Фото: Benoit Tessier / Reuters Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Следующая фотография 1 / 15 Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов Фото: Andrew Medichini / AP Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных Фото: Andrew Budd / Reuters Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов Фото: AP Лионель Месси (Аргентина), 13 голов. Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года

На фото в центре Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов Фото: AFP Килиан Мбаппе (Франция), 12 голов. Фото: Benoit Tessier / Reuters Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов Фото: ANDREW WINNING / AFP Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года

На фото в центре Фото: dpa Picture-Alliance / AFP Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов

На фото слева Фото: / AP / / AP Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года

На фото: в красной форме Фото: Matthias Schrader / AP Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов

На фото второй справа Фото: AP Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов

На фото справа Фото: STAFF / AFP Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов

На фото справа Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов

На фото слева Фото: stf / AP Смотреть

Алексей Доспехов