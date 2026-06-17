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Месси оформил хет-трик в матче против Алжира на ЧМ-2026 и повторил рекорд Клозе

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира в групповом матче на чемпионате мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:0. Теперь Аргентина лидирует в группе J с тремя очками, а Алжир расположился на последней строчке. Другие участники группы — сборные Австрии и Иордании — пока не сыграли друг с другом.

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Все голы в этой игре забил нападающий Лионель Месси (17', 60', 76'). Он повторил исторический рекорд немца Мирослава Клозе: теперь спортсмены они делят лидерство по числу забитых мячей на чемпионатах мира (по 16). Кроме того, Месси стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах мира.

Матч проходил в американском Канзас-Сити на «Эрроухед Стэдиум». Следующая игра в группе J между Австрией и Иорданией начнется сегодня в 7:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он начался 11 июня и продлится до 19 июля.

Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Великий начал с великого».

Фотогалерея

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

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Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Лионель Месси (Аргентина), 13 голов.

Лионель Месси (Аргентина), 13 голов.

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года &lt;BR>На фото в центре

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Килиан Мбаппе (Франция), 12 голов.

Килиан Мбаппе (Франция), 12 голов.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года &lt;BR>На фото в центре

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото слева

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года &lt;BR>На фото: в красной форме

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов &lt;BR>На фото второй справа

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов &lt;BR>На фото справа

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов &lt;BR>На фото справа

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов &lt;BR>На фото слева

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

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Мирослав Клозе (Германия), 16 голов. Играл на чемпионатах мира 2002, 2006, 2010 и 2016 годов

Фото: Andrew Medichini / AP

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима, Бразилия), 15 голов. Ездил на мировые первенства 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. При этом на ЧМ-1994 года ни разу не вышел на поле, просидев на скамейке запасных

Фото: Andrew Budd / Reuters

Герд Мюллер (Германия), 14 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1970 и 1974 годов

Фото: AP

Лионель Месси (Аргентина), 13 голов.

Фото: John Reed / Imagn Images / Reuters

Жюстен Фонтен (Франция), 13 голов. Установил свой рекорд всего за один чемпионат мира 1958 года
На фото в центре

Фото: STAFF / INTERCONTINENTALE / AFP

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле (Бразилия), 12 голов. Играл на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов

Фото: AFP

Килиан Мбаппе (Франция), 12 голов.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Юрген Клинсман (Германия), 11 голов. Играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов

Фото: ANDREW WINNING / AFP

Шандор Кочиш (Венгрия), 11 голов. Участвовал лишь в одном чемпионате мира 1954 года
На фото в центре

Фото: dpa Picture-Alliance / AFP

Гжегож Лято (Польша), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1974, 1978 и 1982 годов
На фото слева

Фото: / AP / / AP

Томас Мюллер (Германия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вошел в состав команды Германии на мировое первенство 2022 года
На фото: в красной форме

Фото: Matthias Schrader / AP

Теофило Кубильяс (Перу), 10 голов. Участвовал в мировых первенствах 1970, 1978 и 1982 годов
На фото второй справа

Фото: AP

Гари Линекер (Англия), 10 голов. Выступал на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов
На фото справа

Фото: STAFF / AFP

Габриэль Батистута (Аргентина), 10 голов. Играл на мировых первенствах 1994, 1998 и 2002 годов
На фото справа

Фото: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Хельмут Ран (Германия), 10 голов. Участвовал в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов
На фото слева

Фото: stf / AP

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