Месси оформил хет-трик в матче против Алжира на ЧМ-2026 и повторил рекорд Клозе

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира в групповом матче на чемпионате мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:0. Теперь Аргентина лидирует в группе J с тремя очками, а Алжир расположился на последней строчке. Другие участники группы — сборные Австрии и Иордании — пока не сыграли друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters

Все голы в этой игре забил нападающий Лионель Месси (17', 60', 76'). Он повторил исторический рекорд немца Мирослава Клозе: теперь спортсмены они делят лидерство по числу забитых мячей на чемпионатах мира (по 16). Кроме того, Месси стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах мира.

Матч проходил в американском Канзас-Сити на «Эрроухед Стэдиум». Следующая игра в группе J между Австрией и Иорданией начнется сегодня в 7:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он начался 11 июня и продлится до 19 июля.

Подробнее об игре — в материале «Ъ» «Великий начал с великого».