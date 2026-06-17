Мерц заявил о первом шансе завершить конфликт на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной. С чем именно связаны эти надежды, глава правительства не уточнил, но заявил об усилении военной поддержки Киева.

«Мы усиливаем нашу поддержку Украины и увеличиваем давление на Москву»,— написал господин Мерц в соцсети X. Политик также уверен, что Россия «не может выиграть эту войну военным путем».

Накануне господин Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсуждали поддержку обороны Украины, ситуацию в зоне военного конфликта, эффективность санкций против России. 15 июня открылся саммит лидеров стран G7, главной темой для обсуждения на которой стал украинский кризис. Тон дискуссии задал президент США Дональд Трамп, который заявил о готовности возобновить свое посредничество на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».