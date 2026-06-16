Папа Лев XIV поддержал мирное соглашение между США и Ираном

Папа римский Лев XIV высоко оценил мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что, «слава Богу», обе страны должны официально оформить свое соглашение 19 июля, передает Reuters.

Папа римский выразил надежду, что сделка положит конец конфликту навсегда. По словам Льва XIV, Вашингтону и Тегерану еще предстоит урегулировать ряд вопросов, «но всегда лучше делать это посредством диалога, переговоров, а не путем возобновления войны». «Я надеюсь, что это действительно станет решением проблемы войны, что война действительно закончится, и что мы сможем двигаться дальше»,— отметил понтифик.

Всё время войны США и Израиля с Ираном продолжался конфликт папы с президентом США Дональдом Трампом. Понтифик неоднократно призывал к миру, свободному от всех ядерных вооружений. Папа римский неоднократно критиковал войну Соединенных Штатов против Ирана, заявляя, что она «ничего не решает», и призывал к переговорам. В мае президент США раскритиковал позицию папы римского по вопросу войны. Господин Трамп заявил, что понтифик «предпочитает говорить, что в наличии у Тегерана ядерного оружия нет ничего страшного». При этом Лев XIV никогда не делал таких заявлений об Иране.

В ночь на 15 июня США и Иран заключили мирное соглашение. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии. NYT со ссылкой на иранские источники писала, что в подписании поучаствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, а также глава МИД республики Аббас Аракчи. Затем стороны должны начать 60-дневные переговоры по оставшимся вопросам для окончательного урегулирования конфликта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».