В Петербурге впервые за 20 лет полностью расчистят русло Черной речки

В Санкт-Петербурге в 2027 году планируют завершить полный комплекс работ по расчистке русла Черной речки — впервые за последние два десятилетия. Об этом сообщили в Смольном.

Очистку водоема проводят с применением специализированной техники — многочерпакового и грейферного земснарядов. В границах охраняемых территорий используют щадящую технологию размыва донных отложений, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Извлеченный грунт направят на специализированный полигон.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, работы на Черной речке стали первой масштабной расчисткой русла за 20 лет, а завершить весь проект планируется в 2027 году.

В 2025 году специалисты уже очистили участок протяженностью 660 метров — от Головинского моста до Сердобольской улицы. Перед началом основных работ водолазы совместно с судами подняли со дна крупный мусор, после чего к расчистке приступил природоохранный флот.

Матвей Николаев