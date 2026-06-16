В Архангельской области собрали 17 тонн отходов в ходе акции «Чистая Арктика»

В Беломорском заказнике и на территории лесничества под Архангельском прошли экологические акции по уборке несанкционированных свалок с участием волонтеров и местных жителей. Как сообщили организаторы проекта «Чистая Арктика», в ближайшее время аналогичные мероприятия планируют провести на Чукотке и в других северных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтёры очистили Беломорский заказник и лесничество под Архангельском от свалок

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Волонтёры очистили Беломорский заказник и лесничество под Архангельском от свалок

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

К расчистке территории Беломорского государственного природного биологического заказника присоединились добровольцы из Владимирской и Ульяновской областей, Орловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Совместно с жителями региона они ликвидировали свалку объемом 20 кубометров. Заказник является особо охраняемой природной территорией, где обитают редкие и исчезающие виды птиц, а также произрастает более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.

Кроме того, участники проекта провели уборку на территории Архангельского лесничества площадью один гектар. За два дня экологической акции удалось очистить две стихийные свалки общей площадью четыре гектара и собрать около 17 тонн мусора.

Матвей Николаев