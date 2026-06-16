ЦБ дал рекомендации по использованию ИИ в финансовой сфере

Банк России опубликовал рекомендации по использованию искусственного интеллекта финансовыми организациями. Это первый документ регулятора, в котором перечислены риски применения технологии, описаны возможные сценарии атак мошенников на системы ИИ и даны советы по защите.

«Если финансовая организация использует ИИ в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности в платежных операциях, то рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник»,— указано в сообщении Центробанка.

Один из разделов документа касается информационной безопасности при использовании ИИ-сервисов, которые предоставляют поставщики услуг. «Наличие у поставщика модели ИИ, которая участвует в программе обнаружения уязвимостей, повышает доверие к ней»,— отметили в Банке России. ЦБ также рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ.

О планах по внедрению ИИ в России — в материале «Ъ» «Оставшимся поднимут производительность».