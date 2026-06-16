Россия в ответ на санкции закроет въезд для 103 граждан Канады
Россия в качестве ответной меры на ограничения Оттавы закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.
Как уточнили в МИДе, деятельность попавших под санкции граждан «направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России».
Ведомство опубликовало поименный перечень канадцев, которым отныне закрыт въезд в РФ. В список вошли 19 членов Сената парламента Канады, 11 членов Палаты общин, по пять статс-секретарей и парламентских секретарей и 60 депутатов, а также бывший посол Канады в России и на Украине Крис Уэстдал и глава НПО «United Nations Watch» Хиллел Нойер.
Канада расширила санкционный список против России на семь физлиц и 34 юрлица. Под ограничения подпали в том числе Московской биржа (MOEX: MOEX) и СПБ Биржа. Помимо этого санкции ввели против 120 судов российского «теневого флота».
Введение Россией санкций против граждан Канады является частью ответной политики на антироссийские ограничения, которые Оттава активно применяет. Эти меры включают запрет импорта из России, заморозку активов и введение санкций против физических и юридических лиц, а также военных и государственных структур РФ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что санкции направлены на оказание давления на Россию.
Ранее Россия уже вводила аналогичные ограничения, закрывая въезд для 28, а затем для 333 и 99 граждан Канады. В списке попадали дипломаты, члены правительства, депутаты, спортсмены, журналисты и деятели культуры, которых в МИД РФ обвиняли в "русофобском курсе" и "очернении конституционного строя и внешнеполитического курса России". Российский МИД также рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Канаду и другие «государства-сателлиты» США из-за риска задержания.