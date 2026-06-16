Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше

Министерство обороны Великобритании изучает сообщения о том, что в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи яхты, зарегистрированной в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — сообщил представитель Минобороны Великобритании (цитата по BBC News).

Как сообщает газета The Telegraph, фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в 11:40 по местному времени 16 июня. В это время он находился между островом Уайт и Нормандией. Никто не пострадал, яхта повреждений не получила.

Сигнал о том, что фрегат сделал предупредительные выстрелы, получила береговая охрана с борта яхты. После морской катер в сопровождении британского патрульного корабля HMS Tyne посетил яхту. Экипаж катера убедился, что в результате инцидента никто на яхте не пострадал, а также собрал показания о выстрелах с фрегата.