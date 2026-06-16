Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше
Министерство обороны Великобритании изучает сообщения о том, что в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи яхты, зарегистрированной в Великобритании.
Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»
Фото: Александр Казаков / РИА Новости
«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — сообщил представитель Минобороны Великобритании (цитата по BBC News).
Как сообщает газета The Telegraph, фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в 11:40 по местному времени 16 июня. В это время он находился между островом Уайт и Нормандией. Никто не пострадал, яхта повреждений не получила.
Сигнал о том, что фрегат сделал предупредительные выстрелы, получила береговая охрана с борта яхты. После морской катер в сопровождении британского патрульного корабля HMS Tyne посетил яхту. Экипаж катера убедился, что в результате инцидента никто на яхте не пострадал, а также собрал показания о выстрелах с фрегата.
Инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович» происходит на фоне растущего напряжения в Ла-Манше. ВМС Великобритании уже несколько лет активно отслеживают проходы российских военных кораблей через этот пролив. Например, в 2022 году они сопроводили 41 российский корабль, в 2021 году — 66. При этом российские фрегаты, такие как «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов», ранее уже использовались для сопровождения танкеров, в том числе тех, которые Великобритания относит к «теневому флоту» и на которые распространяются ее санкции.
Британские власти воспринимают активность российского флота в своих водах в целом как угрозу. В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил ВМС задерживать суда «теневого флота» России в территориальных водах страны. Кроме того, Великобритания занимается созданием новой Военной службы разведки для противодействия угрозам, в том числе со стороны России. Минобороны Великобритании, в свою очередь, расследует инцидент с предупредительными выстрелами, что свидетельствует о серьезном отношении к подобным событиям в регионе.